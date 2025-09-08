Тони Паркер считает, что совместный проект НБА, Евролиги и ФИБА выведет европейский баскетбол на новый уровень
Тони Паркер призывает НБА, Евролигу и ФИБА к сотрудничеству.
«Если Евролига, НБА и ФИБА найдут способ работать вместе и построить сильную лигу, это будет просто потрясающе для европейского баскетбола.
В конечном счете, мы разговариваем и пытаемся идти в правильном направлении. Для меня соглашение между тремя сторонами – ключ к успеху.
НБА – очень сильный бренд, известный по всему миру. В Европе все знают НБА, и она может помочь поднять уровень игры и популярность баскетбола», – отметил президент «Виллербана».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: China Daily
