Джимми Батлер восстанавливается после травмы голеностопа и может пропустить матч с «Лейкерс»
Джимми Батлер может не сыграть в первом предсезонном матче «Уорриорз».
Защитник «Голден Стэйт» восстанавливается после полученной на этой неделе травмы голеностопа и может пропустить встречу с «Лейкерс» в воскресенье.
Участие Батлера находится под вопросом. 36-летний игрок не тренировался в пятницу и субботу.
Кто лучший американский игрок в НБА?2793 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Далтона Джонсона
