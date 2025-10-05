0

Джимми Батлер восстанавливается после травмы голеностопа и может пропустить матч с «Лейкерс»

Джимми Батлер может не сыграть в первом предсезонном матче «Уорриорз».

Защитник «Голден Стэйт» восстанавливается после полученной на этой неделе травмы голеностопа и может пропустить встречу с «Лейкерс» в воскресенье.

Участие Батлера находится под вопросом. 36-летний игрок не тренировался в пятницу и субботу.

