Джимми Батлер об обмене Луки Дончича: «Всегда есть какая-то подоплека»

Форвард «Уорриорс» поделился мыслями по поводу перехода Дончича в «Лейкерс».

«Сначала я подумал, что это фейк, как и все остальные. И вы тоже, мне даже спрашивать не нужно. Понимаете, да? Было похоже, что этого парня взломали или что-то вроде того. Я просто думал, что слова «необмениваемый», «неприкосновенный» в полной мере относятся к Луке, честно.

Не знаю, это не имеет ко мне особого отношения, я все еще просто... я был ошеломлен этим. Я до сих пор в шоке. Это выглядит неправильно. Это просто... безумие.

Всегда есть какая-то подоплека. Посторонние люди всегда смотрят со стороны, ты знаешь только то, о чем читаешь, только то, что видишь в соцсетях. Ты не знаешь, что на самом деле происходило за закрытыми дверями.

И все будут цепляться за любую версию, в которую они хотят верить, и за любой кликбейт, который публикуют. Но в таких историях всегда есть что-то еще. Гарантирую, что там что-то есть, и у всего всегда есть причина. Знаю ли я эту причину? Нет», – заверил Батлер .

В феврале «Даллас » обменял Луку Дончича , Макси Клебера и Маркиффа Морриса в «Лейкерс » на Энтони Дэвиса, Макса Кристи и пик первого раунда 2029 года.