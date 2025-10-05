Куин Снайдер о Джейлене Джонсоне: «В обновленном составе он будет чаще оказываться в ситуациях «кэтч-энд-шут». Нам важно, чтобы он бросал уверенно и без раздумий»

Форвард «Атланты» возвращается после травмы и готов к новой роли.

«Остальные игроки команды выигрывают благодаря Джейлену и его умению раздавать передачи. Он отличный и щедрый пасующий, готов создавать моменты для команды еще активнее.

В обновленном составе он будет чаще оказываться в ситуациях «кэтч-энд-шут». Нам важно, чтобы он бросал уверенно и без раздумий. Мы доверяем ему в этом отношении», – заявил главный тренер «Хокс».

В прошлом сезоне Джейлен Джонсон провел 36 матче в составе «Атланты», набирая в среднем 18,9 очка, 10 подборов и 5 передач за 36 минут на площадке. 23-летний форвард «Хокс» пропустил вторую часть чемпионата-2024/25 из-за разрыва суставной губы левого плеча в январе.