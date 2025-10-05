Марк Уильямс: «Делаю все возможное, чтобы выдержать полноценный сезон»

Центровой «Финикса» сосредоточен на здоровье и полной готовности к старту сезона.

«Для меня главное – использовать каждую возможность на площадке, а все остальное приложится. Все-таки за меня отдали два пика первого раунда.

Я в хорошей форме. У команды есть план подготовить меня к стартовому матчу сезона. Делаю все возможное, чтобы выдержать полноценный сезон, и это меня очень мотивирует», – заявил Уильямс .

В прошлом сезоне 23-летний баскетболист выступал за «Шарлотт», сыграв 44 матча и набирая в среднем 15,3 очка, 10,2 подбора и 2,5 передачи за 27 минут на паркете.