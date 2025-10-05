ACB. «Валенсия» примет «Барселону», «Реал» сыграет с «Гран-Канарией» и другие матчи
Сегодня, 5 октября, в рамках чемпионата Испании пройдут пять матчей.
«Реал» примет «Гран-Канарию», «Барселона» в гостях сыграет с «Валенсией».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тенерифе – 1-0, Уникаха – 1-0, Сан-Пабло Бургос – 1-0, Форса Льейда – 1-0, Андорра – 0-0, Барселона – 0-0, Баскония – 0-0, Валенсия – 0-0, Гранада – 0-0, Гран-Канария – 0-0, Мурсия – 0-0, Реал – 0-0, Сарагоса – 0-0, Ховентуд – 0-0, Жирона – 0-1, Манреса – 0-1, Бильбао – 0-1, Бреоган – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
