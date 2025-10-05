Чемпионат Италии. «Милан» встретится с «Дертоной», «Брешия» сыграет с «Тревизо» и другие матчи
Сегодня, 5 октября, в рамках чемпионата Италии пройдут шесть матчей.
«Милан» примет «Дертону», «Тревизо» встретится с «Брешией».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Трапани Шарк – 1-0, Брешия – 0-0, Ваноли Кремона – 0-0, Варезе – 0-0, Виртус – 0-0, Дертона – 0-0, Динамо Сассари – 0-0, Канту – 0-0, Милан – 0-0, Наполи – 0-0, Реджо-Эмилия – 0-0, Венеция – 0-0, Тревизо – 0-0, Тренто – 0-0, Удине – 0-0, Триест – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
