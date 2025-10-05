Новичок «Бостона» Уго Гонсалес испытывает проблемы из-за языкового барьера

Гонсалесу приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы понять установки.

Усвоение тактических схем и стратегий «Бостона » дается 28-му пику драфта-2025 непросто, поскольку он плохо говорит по-английски.

Гонсалес сообщил, что некоторые члены организации «Селтикс» пытаются говорить с ним по-испански, но по большей части он осваивается в своей новой жизни в НБА на английском.

Тренерский штаб проявляет терпение, объясняя все по два раза, чтобы убедиться, что игрок понял сообщение.

«Мне приходится прилагать много усилий, больше, чем любому, кто говорит по-английски. Мне нужно быть более внимательным, – объяснил баскетболист. – Поскольку все на английском, я работаю над изучением терминологии, это точно.

На тренировках мы углубляемся в детали. Я думаю, что помимо основ, это самое важное. Мы разбираем каждую возможную ситуацию, чтобы, когда мы оказываемся в игре и сталкиваемся с ней, мы могли действовать наилучшим образом и добиваться успеха в защите».

В прошлом сезоне 19-летний Гонсалес выступал за «Реал», вместе с которым он стал чемпионом Испании.