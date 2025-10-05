Чемпионат Франции. «Монако» примет «Элан Шалон», «Виллербан» сыграет с «Сен-Кантеном»

Сегодня, 5 октября, в чемпионате Франции пройдут два матча.

«Элан Шалон» встретится с «Монако», «Сен-Кантен» примет «Виллербан». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 2-0, Лимож – 2-0, Нантер – 2-0, Париж – 1-0, Ле-Ман – 1-0, Виллербан – 1-0, Монако – 1-0, Булазак – 1-1, Страсбур – 1-1, Бурк – 1-1, Элан Шалон – 0-1, Сен-Кантен – 0-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-2, Дижон – 0-2, Ле-Портель – 0-2, Нанси – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.