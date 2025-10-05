Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Марусси», «Панатинаикос» примет ПАОК

Сегодня, 5 октября, в рамках чемпионата Греции пройдут два матча.

«Марусси » примет действующего чемпиона «Олимпиакос», серебряный призер прошлого сезона «Панатинаикос» сыграет с ПАОКом . Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: АЕК – 1-0, Перистери – 1-0, Ираклис – 1-0, Кардицас – 1-0, Марусси – 0-0, Миконос – 0-0, Олимпиакос – 0-0, Панатинаикос – 0-0, Паниониос – 0-1, ПАОК – 0-0, Колоссос – 0-1, Промитеас – 0-1, Арис – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.