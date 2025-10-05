Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Марусси», «Панатинаикос» примет ПАОК
Сегодня, 5 октября, в рамках чемпионата Греции пройдут два матча.
«Марусси» примет действующего чемпиона «Олимпиакос», серебряный призер прошлого сезона «Панатинаикос» сыграет с ПАОКом.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: АЕК – 1-0, Перистери – 1-0, Ираклис – 1-0, Кардицас – 1-0, Марусси – 0-0, Миконос – 0-0, Олимпиакос – 0-0, Панатинаикос – 0-0, Паниониос – 0-1, ПАОК – 0-0, Колоссос – 0-1, Промитеас – 0-1, Арис – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто лучший американский игрок в НБА?2818 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости