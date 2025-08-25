«Лейкерс» не заинтересовались Джимми Батлером или Джонатаном Кумингой в предложении по обмену Леброна Джеймса от «Уорриорз»

«Лейкерс» не стали всерьез рассматривать вариант с трансфером Леброна Джеймса.

Недавно сообщалось , что «Голден Стэйт » сделал несколько предложений клубу из Лос-Анджелеса. В качестве основных активов в различных вариантах обмена Джеймса фигурировали форварды Джимми Батлер и Джонатан Куминга.

Lakers Daily сообщает, что оба этих игрока не заинтересовали команду.