Яннис Адетокумбо: «Наследие очень важно для меня. Хочу выиграть еще один чемпионский титул и еще одну медаль со сборной»

Лидер «Милуоки» хочет оставить след в истории баскетбола.

«На данный момент я достиг всего, о чем думал. Но нет, я хочу большего. Я хочу выиграть еще один чемпионский титул и еще одну медаль со сборной. Наследие очень важно для меня.

Я прихожу домой, сажусь на балконе с отличным видом на Афины, беру с собой фрукты и думаю о том, что для меня важно. И каждый раз прихожу к выводу, что это наследие. То, как меня будут помнить, как я стану одним из величайших в истории. Просто нужно продолжать работать день за днем, оставаться последовательным и готовым к игре – и хорошие вещи будут происходить. Я не играю просто так или только ради того, чтобы заработать. Я играю ради победы, ради успехов на площадке», – сказал двукратный MVP.