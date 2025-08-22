Дэвис, Дончич, Дюрэнт, Батлер и Ирвинг – в пятерке обязательных для просмотра игроков следующего сезона по мнению Стивена Эй Смита
Стивен Эй Смит назвал самых интересных игроков сезона.
Обозреватель ESPN считает «Даллас» одним из претендентов на титул и поставил центрового Энтони Дэвиса, из-за которого обменяли Луку Дончича, и разыгрывающего Кайри Ирвинга, одного из самых ярких баскетболистов в истории, на 1-е и 5-е места своего списка соответственно.
«Плохой год для Луки – это 28+8+7, когда он в ужасной форме. Теперь ему многое предстоит доказать», – назвал Дончича 2-м ведущий.
Топ-5 обязательных для просмотра игроков от Стивена Эй Смита:
Энтони Дэвис («Даллас»)
Лука Дончич («Лейкерс»)
Кевин Дюрэнт («Хьюстон»)
Джимми Батлер («Голден Стэйт»)
Кайри Ирвинг («Даллас»)
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3560 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости