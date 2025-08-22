  • Спортс
Дэвис, Дончич, Дюрэнт, Батлер и Ирвинг – в пятерке обязательных для просмотра игроков следующего сезона по мнению Стивена Эй Смита

Стивен Эй Смит назвал самых интересных игроков сезона.

Обозреватель ESPN считает «Даллас» одним из претендентов на титул и поставил центрового Энтони Дэвиса, из-за которого обменяли Луку Дончича, и разыгрывающего Кайри Ирвинга, одного из самых ярких баскетболистов в истории, на 1-е и 5-е места своего списка соответственно.

«Плохой год для Луки – это 28+8+7, когда он в ужасной форме. Теперь ему многое предстоит доказать», – назвал Дончича 2-м ведущий.

Топ-5 обязательных для просмотра игроков от Стивена Эй Смита:

  1. Энтони Дэвис («Даллас»)

  2. Лука Дончич («Лейкерс»)

  3. Кевин Дюрэнт («Хьюстон»)

  4. Джимми Батлер («Голден Стэйт»)

  5. Кайри Ирвинг («Даллас»)

