Скип Бэйлесс: «Между «Лейкерс» и Леброном Джеймсом идет холодная война»

Скип Бэйлесс рассказал о тонкостях отношений между «Лейкерс» и Леброном Джеймсом.

«Для НБА это уже реальность. Холодная война между Леброном Джеймсом и «Лейкерс» продолжается. На прошлой неделе, если вы не заметили, Роб Пелинка пытался спровоцировать уход Леброна на пенсию, подтолкнуть его к объявлению о завершении карьеры.

Когда Пелинка сказал, что хотел бы, чтобы история Леброна закончилась в «Лейкерс», он на самом деле имел в виду, что хочет, чтобы Джеймс завершил карьеру после окончания этого сезона. Именно поэтому руководство «Лейкерс» не предложило ему продление контракта, и Леброну пришлось воспользоваться опцией игрока. Пелинка сделал это заявление за неделю до медиа-дня «Лейкерс», надеясь, что семь дней между двумя событиями помогут Брону все осознать.

Но у Леброна, конечно, свое мнение. Во время медиа-дня он сказал, что не определился с тем, что будет делать, сколько лет еще отыграет. По контрактной ситуации он отдельно сказал, цитата: «Ситуация с контрактом меня не беспокоит». Но в действительности Джеймс глубоко ранен всем этим. Поверьте мне. Это беспокоит его почти так же сильно, как признание Майкла Джордана величайшим игроком всех времен. Так что эта интригующая игра продолжается, игра внутри игры. Леброн против «Лейкерс », – считает Скип .