Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Бурсаспором», «Бююкчекмедже» примет «Манису» и другие матчи
Сегодня, 5 октября, в чемпионате Турции пройдут три матча.
«Бурсаспор» примет «Анадолу Эфес», «Маниса» сыграет с «Бююкчекмедже».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Бахчешехир – 2-0, Бешикташ – 2-0,Трабзонспор – 2-0, Анадолу Эфес – 1-0, Петким Спор – 1-0, Меркезефенди – 1-0, Мерсин – 1-1, Галатасарай – 1-1, Тофаш – 1-1, Бурсаспор – 0-1, Бююкчекмедже – 0-1, Каршияка – 0-1, Маниса – 0-1, Фенербахче – 0-1, Тюрк Телеком – 0-2, Эсенлер Эроспор – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
