Премьер-лига. Женщины. УГМК сыграет с московским «Динамо», «Надежда» примет «Самару» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
УГМК примет «Динамо Москва», «Самара» сыграет с «Надеждой».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – МБА
5 октября. 10.00
Енисей – Спарта энд К
5 октября. 12.00
Надежда – Самара
5 октября. 15.00
УГМК – Динамо Москва
5 октября. 15.00
Ника – Динамо Курск
5 октября. 18.30
Положение команд: Надежда – 2-0, Динамо Курск – 1-0, Енисей – 1-0, Ника – 1-0, УГМК – 1-0, МБА – 1-0, Нефтяник – 0-1, Спарта энд К – 0-1, Самара – 0-1, Динамо Москва – 0-1, Динамо Новосибирск – 0-1, Энергия 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
