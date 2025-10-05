Сет Карри о переходе в «Голден Стэйт»: «Все рады, кроме моего отца – он не хотел, чтобы я уходил из «Шарлотт»
Сет Карри впервые сыграет вместе с братом Стефом и нацелен на борьбу за титул.
«Приятно быть здесь, на этом этапе карьеры – в опытной команде, которая нацелена на победы и чемпионство.
Рад быть здесь. Всегда чувствовал поддержку болельщиков «Уорриорз» и считал это место одним из своих домов – все-таки Стеф здесь уже столько лет. Так что здорово оказаться рядом с ним.
Я хорошо знаю их стиль, понимаю, как они играют. Думаю, смогу легко вписаться и помочь там, где нужно.
Все рады этому. Теперь можно будет меньше смотреть игры Стефа и больше – мои, всем от этого только проще. Все счастливы… кроме, пожалуй, моего отца. Он не хотел, чтобы я уходил из «Шарлотт», – сказал 35-летний баскетболист.
Кто лучший американский игрок в НБА?2976 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The San Francisco Chronicle
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости