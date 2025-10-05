Сет Карри о переходе в «Голден Стэйт»: «Все рады, кроме моего отца – он не хотел, чтобы я уходил из «Шарлотт»

Сет Карри впервые сыграет вместе с братом Стефом и нацелен на борьбу за титул.

«Приятно быть здесь, на этом этапе карьеры – в опытной команде, которая нацелена на победы и чемпионство.

Рад быть здесь. Всегда чувствовал поддержку болельщиков «Уорриорз» и считал это место одним из своих домов – все-таки Стеф здесь уже столько лет. Так что здорово оказаться рядом с ним.

Я хорошо знаю их стиль, понимаю, как они играют. Думаю, смогу легко вписаться и помочь там, где нужно.

Все рады этому. Теперь можно будет меньше смотреть игры Стефа и больше – мои, всем от этого только проще. Все счастливы… кроме, пожалуй, моего отца. Он не хотел, чтобы я уходил из «Шарлотт», – сказал 35-летний баскетболист.