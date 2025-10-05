Женская НБА. Финал. «Лас-Вегас» примет «Финикс» во втором матче серии
5 октября продолжится финальная серия женской НБА.
«Финикс» попытается сравнять счет в противостоянии с «Лас-Вегасом».
Женская НБА
Плей-офф
Финал (до 4 побед)
Лас-Вегас – Финикс
5 октября. 22.00
«Лас-Вегас» ведет в серии – 1-0.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
