0

Женская НБА. Финал. «Лас-Вегас» примет «Финикс» во втором матче серии

5 октября продолжится финальная серия женской НБА.

«Финикс» попытается сравнять счет в противостоянии с «Лас-Вегасом».

Женская НБА 

Плей-офф

Финал (до 4 побед)

Лас-Вегас – Финикс

5 октября. 22.00

«Лас-Вегас» ведет в серии – 1-0.

Кто лучший американский игрок в НБА?2818 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoженская НБА
результаты
Финикс жен
Лас-Вегас жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Эй Смит: «Кэти Энгельберт должна покинуть пост комиссионера женской НБА»
1сегодня, 06:06
Комиссионер женской НБА Кэти Энгельберт отрицает комментарии в адрес Кейтлин Кларк и возможность ухода со своей должности
2вчера, 16:16
21 очко со скамейки Дэйны Эванс помогло «Лас-Вегасу» обыграть «Финикс» в 1-м матче финала
вчера, 05:07Видео
Главные новости
Единая лига ВТБ. ЦСКА встретится с «Бетсити Пармой», «Локомотив-Кубань» примет «Пари НН»
сегодня, 08:11
Алекс Хэмилтон присоединился к «Автодору»
1сегодня, 07:45Фото
Джимми Батлер восстанавливается после травмы голеностопа и может пропустить матч с «Лейкерс»
сегодня, 07:20
Скип Бэйлесс: «Между «Лейкерс» и Леброном Джеймсом идет холодная война»
18сегодня, 07:13
Джамал Мюррэй: «Новый «Денвер» напоминает мне команду времен «пузыря». Будет интересно»
2сегодня, 06:54
Никола Йович о беспокойстве по поводу травм на фоне нового контракта: «Просто не везло. Когда тебя бьют, нельзя приказать кости не ломаться»
4сегодня, 06:38
Джейлен Браун о принятии лидерской роли в «Селтикс»: «Обрел покой и готов показывать миру, кто такой Джейлен Браун»
3сегодня, 06:31
Симоне Фонтеккьо: «Начинаю понимать, что значит быть игроком «Майами». И мне это нравится»
сегодня, 06:16
Стивен Эй Смит: «Кэти Энгельберт должна покинуть пост комиссионера женской НБА»
1сегодня, 06:06
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» снова проиграла «Никс», «Миннесота» победила «Денвер» и другие результаты
9сегодня, 06:01
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Спартак Суботица», «Мега» сыграет с «Цедевитой Олимпией»
27 минут назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с «Марусси», «Панатинаикос» примет ПАОК
36 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Элан Шалон», «Виллербан» сыграет с «Сен-Кантеном»
45 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» встретится с «Дертоной», «Брешия» сыграет с «Тревизо» и другие матчи
54 минуты назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Бурсаспором», «Бююкчекмедже» примет «Манису» и другие матчи
сегодня, 08:51
ACB. «Валенсия» примет «Барселону», «Реал» сыграет с «Гран-Канарией» и другие матчи
сегодня, 08:39
Премьер-лига. Женщины. УГМК сыграет с московским «Динамо», «Надежда» примет «Самару» и другие матчи
сегодня, 08:29
Евгений Богачев: «Победить «Зенит» с разницей в одно очко – это уже уверенная победа. Конечно, сейчас может быть какое‑то небольшое поощрение для команды»
3сегодня, 08:02
«Это же фигня полная!» Крис Пол пошутил над решением «Клипперс» не проводить тренировочный лагерь на Гавайях
2сегодня, 07:15
Джейлен Брансон предпочел Деррика Роуза Луке Дончичу, Стефену Карри и Аллену Айверсону
1сегодня, 06:40