Форвард «Милана» Джош Нибо выбыл минимум на три недели

Форвард «Милана» повредил двуглавую мышцу бедра в матче Евролиги.

Клуб сообщил, что Джош Нибо , получивший повреждение в матче против «Партизана», пропустит минимум три недели. Затем игрок пройдет повторное обследование, чтобы оценить прогресс восстановления.

28-летний Нибо был одним из лучших игроков «Милана » в первых двух матчах сезона Евролиги, набирая в среднем 11 очков, 5,5 подборов и 1 передачу за 25 минут на площадке.