Джейк Ларэвиа о Стивене Адамсе: «Этот чувак – просто животное. Расхаживал по базе босиком со стейками в обеих руках»

Новобранец «Лейкерс» охарактеризовал бывшего товарища по команде.

«Этот чувак просто животное. Расхаживал по базе босиком со стейками в обеих руках, ел только мясо.

Адамс – один из сильнейших людей, которых я встречал. Невероятная грубая сила, с ума сойти», – сказал форвард «Лос-Анджелеса».

Ларэвиа и Адамс были одноклубниками на протяжении двух сезонов в «Мемфисе » (2022-2024).