  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейк Ларэвиа о Стивене Адамсе: «Этот чувак – просто животное. Расхаживал по базе босиком со стейками в обеих руках»
4

Джейк Ларэвиа о Стивене Адамсе: «Этот чувак – просто животное. Расхаживал по базе босиком со стейками в обеих руках»

Новобранец «Лейкерс» охарактеризовал бывшего товарища по команде.

«Этот чувак просто животное. Расхаживал по базе босиком со стейками в обеих руках, ел только мясо.

Адамс – один из сильнейших людей, которых я встречал. Невероятная грубая сила, с ума сойти», – сказал форвард «Лос-Анджелеса».

Ларэвиа и Адамс были одноклубниками на протяжении двух сезонов в «Мемфисе» (2022-2024).

Кто лучший американский игрок в НБА?2846 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст The Young Man And The Three
logoСтивен Адамс
logoДжейк Ларэвиа
logoЛейкерс
logoНБА
logoМемфис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Адамс о Кевине Дюрэнте: «Он нормальный чувак, хороший партнер, не мудак»
1629 сентября, 17:55
Стивен Адамс босиком тренируется вместе с Кевином Дюрэнтом
127 сентября, 11:58Видео
Кевин Дюрэнт порыбачил вместе со Стивеном Адамсом и продемонстрировал улов
1020 сентября, 05:11Фото
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает «Пари НН», ЦСКА встретится с «Бетсити Пармой»
33 минуты назадLive
Новичок «Бостона» Уго Гонсалес испытывает проблемы из-за языкового барьера
7сегодня, 10:00
Алекс Хэмилтон присоединился к «Автодору»
1сегодня, 07:45Фото
Джимми Батлер восстанавливается после травмы голеностопа и может пропустить матч с «Лейкерс»
2сегодня, 07:20
Скип Бэйлесс: «Между «Лейкерс» и Леброном Джеймсом идет холодная война»
19сегодня, 07:13
Джамал Мюррэй: «Новый «Денвер» напоминает мне команду времен «пузыря». Будет интересно»
2сегодня, 06:54
Никола Йович о беспокойстве по поводу травм на фоне нового контракта: «Просто не везло. Когда тебя бьют, нельзя приказать кости не ломаться»
4сегодня, 06:38
Джейлен Браун о принятии лидерской роли в «Селтикс»: «Обрел покой и готов показывать миру, кто такой Джейлен Браун»
3сегодня, 06:31
Симоне Фонтеккьо: «Начинаю понимать, что значит быть игроком «Майами». И мне это нравится»
сегодня, 06:16
Стивен Эй Смит: «Кэти Энгельберт должна покинуть пост комиссионера женской НБА»
1сегодня, 06:06
Ко всем новостям
Последние новости
Джордан Пул набросил аллей-уп со своей половины площадки
5 минут назадВидео
ACB. «Реал» играет с «Гран-Канарией» «Валенсия» примет «Барселону» и другие матчи
сегодня, 10:30Live
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встречается с «Марусси», «Панатинаикос» примет ПАОК
сегодня, 10:00Live
Женская НБА. Финал. «Лас-Вегас» примет «Финикс» во втором матче серии
сегодня, 09:37
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Спартак Суботица», «Мега» сыграет с «Цедевитой Олимпией»
сегодня, 09:29
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Элан Шалон», «Виллербан» сыграет с «Сен-Кантеном»
сегодня, 09:11
Чемпионат Италии. «Милан» встретится с «Дертоной», «Брешия» сыграет с «Тревизо» и другие матчи
сегодня, 09:02
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Бурсаспором», «Бююкчекмедже» примет «Манису» и другие матчи
сегодня, 08:51
Премьер-лига. Женщины. УГМК сыграет с московским «Динамо», «Надежда» примет «Самару» и другие матчи
сегодня, 08:29
Евгений Богачев: «Победить «Зенит» с разницей в одно очко – это уже уверенная победа. Конечно, сейчас может быть какое‑то небольшое поощрение для команды»
3сегодня, 08:02