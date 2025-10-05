Джейк Ларэвиа о Стивене Адамсе: «Этот чувак – просто животное. Расхаживал по базе босиком со стейками в обеих руках»
Новобранец «Лейкерс» охарактеризовал бывшего товарища по команде.
«Этот чувак просто животное. Расхаживал по базе босиком со стейками в обеих руках, ел только мясо.
Адамс – один из сильнейших людей, которых я встречал. Невероятная грубая сила, с ума сойти», – сказал форвард «Лос-Анджелеса».
Ларэвиа и Адамс были одноклубниками на протяжении двух сезонов в «Мемфисе» (2022-2024).
Кто лучший американский игрок в НБА?2846 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст The Young Man And The Three
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости