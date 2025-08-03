«Лейкерс» дважды сыграют против «Голден Стэйт» и «Финикса» в рамках предсезонных матчей
Опубликовано полное предсезонное расписание «Лейкерс».
Расписание предсезонных матчей «Лейкерс»:
3 октября: «Санз» (Палм-Дезерт)
5 октября: «Уорриорз» (Сан-Франциско)
12 октября: «Уорриорз» (Лос-Анджелес)
14 октября: «Санз» (Финикс)
15 октября: «Мэверикс» (Лас-Вегас)
17 октября: «Кингз» (Лос-Анджелес)
Опубликовал: Геннадий Ильин
