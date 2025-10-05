Фото
0

Алекс Хэмилтон присоединился к «Автодору»

31-летний разыгрывающий продолжит карьеру в саратовском клубе.

«Автодор» объявил о заключении контракта с Алексом Хэмилтоном (193 см). Соглашение рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне американец провел 28 матчей за «Бетсити Парму» и 13 игр за «Пари НН». В пермском клубе средние показатели разыгрывающего составляли 11,9 очка, 3,6 подбора и 4,2 передачи, в нижегородской команде – 9,9 очка, 4,9 подбора и 4 передачи. 

После вылета «Пари НН» в четвертьфинале от ЦСКА Хэмилтон отправился в Пуэрто-Рико и завершал сезон в «Индиос де Маягуэс». В 13 встречах местного чемпионата он приносил своей команде 13,6 очка, 5,3 подбора и 6,1 передачи (топ-5 лиги).

Кто лучший американский игрок в НБА?2793 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Автодора»
logoАвтодор
переходы
logoЕдиная лига ВТБ
Алекс Хэмилтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Миленко Богичевич: «Нам удалось найти игроков, обладающих волевыми качествами и бойцовским духом»
вчера, 16:55
Единая лига ВТБ. 44 очка Брайса и Бингэма на двоих помогли УНИКСу разгромить «Зенит», «Самара» уступила «Автодору»
50вчера, 15:10
От ветерана НБА Андре Роберсона до чемпиона Евролиги Дишона Пьера. По 5 фактов об иностранных новичках Лиги ВТБ
3 октября, 08:45Трибуна
Главные новости
Единая лига ВТБ. ЦСКА встретится с «Бетсити Пармой», «Локомотив-Кубань» примет «Пари НН»
15 минут назад
Джимми Батлер восстанавливается после травмы голеностопа и может пропустить матч с «Лейкерс»
сегодня, 07:20
Скип Бэйлесс: «Между «Лейкерс» и Леброном Джеймсом идет холодная война»
7сегодня, 07:13
Джамал Мюррэй: «Новый «Денвер» напоминает мне команду времен «пузыря». Будет интересно»
2сегодня, 06:54
Никола Йович о беспокойстве по поводу травм на фоне нового контракта: «Просто не везло. Когда тебя бьют, нельзя приказать кости не ломаться»
2сегодня, 06:38
Джейлен Браун о принятии лидерской роли в «Селтикс»: «Обрел покой и готов показывать миру, кто такой Джейлен Браун»
2сегодня, 06:31
Симоне Фонтеккьо: «Начинаю понимать, что значит быть игроком «Майами». И мне это нравится»
сегодня, 06:16
Стивен Эй Смит: «Кэти Энгельберт должна покинуть пост комиссионера женской НБА»
1сегодня, 06:06
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» снова проиграла «Никс», «Миннесота» победила «Денвер» и другие результаты
9сегодня, 06:01
Ричард Джефферсон: «Лейкерс» вылетят во втором раунде плей-офф»
сегодня, 05:50
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Богачев: «Победить «Зенит» с разницей в одно очко – это уже уверенная победа. Конечно, сейчас может быть какое‑то небольшое поощрение для команды»
24 минуты назад
«Это же фигня полная!» Крис Пол пошутил над решением «Клипперс» не проводить тренировочный лагерь на Гавайях
2сегодня, 07:15
Джейлен Брансон предпочел Деррика Роуза Луке Дончичу, Стефену Карри и Аллену Айверсону
1сегодня, 06:40
Кайри Ирвинг в стильных мокасинах поучаствовал в тренировке «Далласа»
3сегодня, 06:15Фото
ACB. «Тенерифе» победил «Манресу», «Уникаха» разгромила «Бильбао» и другие результаты
вчера, 20:58
Чемпионат Франции. «Бурк» обыграл «Нанси», «Лимож» победил «Дижон» и другие результаты
вчера, 20:50
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» справился с «Триестом»
вчера, 20:10
Чемпионат Греции. АЕК справился с «Колоссосом», «Паниониос» примет «Перистери» и другие результаты
вчера, 19:35
Чемпионат Турции. «Бешикташ» победил «Мерсин», «Тюрк Телеком» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 18:05
Адриатическая лига. «Борац Чачак» победил «Студентски центар»
вчера, 18:00