Алекс Хэмилтон присоединился к «Автодору»

31-летний разыгрывающий продолжит карьеру в саратовском клубе.

«Автодор » объявил о заключении контракта с Алексом Хэмилтоном (193 см). Соглашение рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне американец провел 28 матчей за «Бетсити Парму» и 13 игр за «Пари НН». В пермском клубе средние показатели разыгрывающего составляли 11,9 очка, 3,6 подбора и 4,2 передачи, в нижегородской команде – 9,9 очка, 4,9 подбора и 4 передачи.

После вылета «Пари НН» в четвертьфинале от ЦСКА Хэмилтон отправился в Пуэрто-Рико и завершал сезон в «Индиос де Маягуэс». В 13 встречах местного чемпионата он приносил своей команде 13,6 очка, 5,3 подбора и 6,1 передачи (топ-5 лиги).