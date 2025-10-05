  • Спортс
Джордж Айвазоглу о Лиге Европы под эгидой НБА: «Самый ранний старт – октябрь 2027 года. Хотим, чтобы оставалось место для сказок вроде «Лестера», выигравшего АПЛ»

Европейский турнир НБА объединит 16 команд и может стартовать уже в 2027-м году.

«Самый ранний старт – октябрь 2027 года. Наше видение – полуоткрытый турнир с 16-ю командами: 12 постоянных франшиз и 4-е клуба прошедших квалификацию через другие соревнования. Главным отборочным путем станет Лигой Чемпионов под эгидой ФИБА.

Но будут и другие возможности. Мы хотим создать пирамидальную систему, похожую на футбольные турниры – Лигу чемпионов и Лигу Европы. Нам нравится это сравнение: оно понятно болельщикам и поощряет спортивный принцип.

Мы хотим, чтобы оставалось место для сенсаций – для сказок вроде «Лестера», выигравшего АПЛ в 2016-м.

Формат пока обсуждается, но базовая структура уже обозначена: круговой этап, где все играют друг с другом, а затем плей-офф и финал. Играть будут по европейским правилам, поскольку клубы продолжат выступать в своих национальных чемпионатах», – рассказал Директор НБА-Европа Джордж Айвазоглу.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: L’Equipe
