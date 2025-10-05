Адриатическая лига. «Будучность» примет «Спартак Суботица», «Мега» сыграет с «Цедевитой Олимпией»

Сегодня, 5 октября, в рамках Адриатической лиги пройдут два матча.

Вице-чемпион прошлого сезона черногорская «Будучность» встретится с сербским «Спартаком Суботица», словенская «Цедевита Олимпия» примет сербскую «Мегу». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа A Положение команд : Игокеа Босния и Герцеговина – 1-0, Борац Чачак Сербия – 1-0, Дубай ОАЭ – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Сплит Хорватия – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, ФМП Сербия – 0-1, Студентски центар Черногория – 0-1. Группа B Положение команд: Вена Австрия – 1-0, Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Задар Хорватия – 0-0, Мега Сербия – 0-0, Спартак Суботица Сербия – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Илирия Словения – 0-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.