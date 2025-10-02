0

Финальное предложение «Филадельфии» было всего на 100 000 долларов больше квалификационного

Стали известны детали переговоров Квентина Граймса и «Сиксерс».

По словам агента игрока Дэвида Баумана, первое официальное предложение от «Филадельфии» поступило 24 сентября, почти через три месяца после открытия рынка свободных агентов, и представляло собой четырехлетний контракт на 39 млн долларов.

Через несколько дней Граймсу предложили однолетнее соглашение на 8,8 млн долларов, всего на 100 000 долларов больше квалификационного предложения, при этом игрок должен был отказаться от своего права на запрет обмена.

В среду сторона Граймса предложила «Филадельфии» однолетний контракт на 17 млн долларов с отказом от права вето на обмен и двухлетнее соглашение на 34 млн с опцией игрока на второй год. Оба предложения «Сиксерс» отклонили.

Квентин Граймс принял квалификационное предложение «Филадельфии» на 8,7 миллионов на сезон-2025/26

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoФиладельфия
logoКвентин Граймс
ESPN
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
