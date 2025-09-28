  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейк Фишер: «Филадельфия» отклонила просьбу Квентина Граймса о переносе дедлайна принятия квалификационного предложения»
0

Джейк Фишер: «Филадельфия» отклонила просьбу Квентина Граймса о переносе дедлайна принятия квалификационного предложения»

Переговоры по контракту Квентина Граймса зашли в тупик.

По информации инсайдера Джейка Фишера, защитник Квентин Граймс не отправился с «Филадельфией» на предсезонные игры в Абу-Даби. Клуб также отклонил просьбу агента Граймса, Дэвида Баумана, о переносе крайнего срока (1 октября) для принятия квалификационного предложения.

Квентин Граймс рассчитывал на долгосрочный контракт с зарплатой в 17-21 млн долларов, «Филадельфия» предложила чуть больше 8,7 млн на 1 год

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?3056 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Джейка Фишера в соцсети X
logoФиладельфия
logoКвентин Граймс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Филадельфия» отчислит Игора Миличича-младшего
сегодня, 09:23
Джоэл Эмбиид поддержал Граймса, который не продлил контракт и готовится отдельно от «Сиксерс»: «Я бы тоже так поступил, окажись не его месте»
7сегодня, 07:34
«Филадельфия» не готова расставаться с драфт-пиками ради обмена Келли Убре и Андре Драммонда (Джейк Фишер)
11вчера, 19:35
Главные новости
Эл Хорфорд: «Бесконечно благодарен болельщикам и организации «Селтикс». Спасибо, Бостон!»
358 минут назадФото
Суперкубок Испании. Финал. «Валенсия» обыграла «Реал и завоевала второй подобный трофей в истории клуба
сегодня, 20:08
«Получил удовольствие от всего происходящего и от общения с фанатами». Егор Дёмин опубликовал кадры с предсезонного мероприятия в Бруклине
2сегодня, 19:40Фото
«Голден Стэйт» договорился о контракте с Де’Энтони Мелтоном
4сегодня, 19:15
Суперкубок Италии. Финал. «Милан» обыграл «Брешию» и стал победителем турнира
сегодня, 18:59
Кевин Дюрэнт о возвращении Джейсона Тейтума к тренировкам на площадке: «Невероятно. Вперед ДжейТи!»
1сегодня, 18:37
Малкольм Брогдон о переходе в «Никс»: «Хотел оказаться в команде, которая борется за титул»
1сегодня, 18:12
Президент «Уралмаша» о победе над «Локомотивом-Кубань»: «Эмоции от победы, конечно, хорошие. Обыграть Ведищева очень важно»
сегодня, 17:58
Коби Уайт не планирует продлевать контракт с «Чикаго» до окончания текущего сезона
7сегодня, 17:36
Эл Хорфорд подписал многолетний контракт с «Голден Стэйт»
46сегодня, 17:16
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА. 1/2 финала. 31+9 Уилсон не спасли «Лас-Вегас» от поражения «Индиане», «Миннесота» сыграет с «Финиксом» в 4-х матчах серий
411 минут назад
Грэйсон Аллен о Диллоне Бруксе: «У него есть соревновательный огонь, который поднимает уровень всех вокруг него»
37 минут назад
Эйжа Уилсон достигла отметки 1000 очков, набранных в плей-офф женской НБА
сегодня, 20:30Видео
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Ле-Портель», «Виллербан» разгромил «Нанси»
сегодня, 18:43
Чемпионат Турции. «Мерсин» выиграл «Манису», «Трабзонспор» обыграл «Бююкчекмедже» и другие матчи
сегодня, 17:10
Матиас Лессор – Франку Ниликине: «Добро пожаловать в Афины. Правильный город, неправильный цвет»
сегодня, 16:27
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» победила «Энергию»
сегодня, 15:51
Нолан Траоре: «Я должен быть самым быстрым на площадке»
сегодня, 13:48
Исаак Бонга о «Партизане»: «Все лидеры остались, пришли Милтон и Паркер – сезон будет захватывающим»
сегодня, 13:29
Грэйсон Аллен о Хамане Малуаче: «На площадке он без умолку говорит, командует защитой. В этом аспекте он уже готов»
3сегодня, 12:04