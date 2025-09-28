Джейк Фишер: «Филадельфия» отклонила просьбу Квентина Граймса о переносе дедлайна принятия квалификационного предложения»

Переговоры по контракту Квентина Граймса зашли в тупик.

По информации инсайдера Джейка Фишера, защитник Квентин Граймс не отправился с «Филадельфией» на предсезонные игры в Абу-Даби. Клуб также отклонил просьбу агента Граймса, Дэвида Баумана, о переносе крайнего срока (1 октября) для принятия квалификационного предложения.

Квентин Граймс рассчитывал на долгосрочный контракт с зарплатой в 17-21 млн долларов, «Филадельфия» предложила чуть больше 8,7 млн на 1 год