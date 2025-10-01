«Кливленд», «Нью-Йорк» и «Орландо» – лидеры рейтинга команд Востока по итогам межсезонья НБА
НБА выложила предварительный рейтинг клубов Восточной конференции.
Три разрыва ахиллова сухожилия (Тайриз Халибертон, Джейсон Тейтум, Дэмиан Лиллард) во многом предопределяют внешний вид конференции в этом сезоне и ее слабость по сравнению с Западом.
«Кливленд» и «Нью-Йорк» должны остаться явными фаворитами, к ним, скорее всего, присоединятся значительно усилившиеся «Атланта» и «Орландо». Практически невозможно точно предсказать место «Филадельфии», нельзя исключать и прогресса одной из молодых команд.
Рейтинг Восточной конференции по версии NBA.com:
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
