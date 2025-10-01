Квентин Граймс принял квалификационное предложение «Филадельфии» на 8,7 миллионов на сезон-2025/26

Квентин Граймс намерен стать неограниченно свободным агентом следующим летом.

25-летний баскетболист подписал квалификационное предложение «Сиксерс» на один год и 8,7 млн долларов, сообщил ESPN агент игрока Дэвид Бауман.

В ходе переговоров Квентин Граймс рассчитывал на долгосрочный контракт с зарплатой в 17-21 млн долларов , однако «Филадельфии» не была готова пойти на такие условия.

Решение принять квалификационное предложение дает баскетболисту право вето на любые обмены и статус неограниченно свободного агента следующим летом.