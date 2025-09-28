Джоэл Эмбиид поддержал Граймса, который не продлил контракт и готовится отдельно от «Сиксерс»: «Я бы тоже так поступил, окажись не его месте»
Джоэл Эмбиид поддержал одноклубника Квентина Граймса.
Защитник «Сиксерс» ведет с клубом переговоры по новому контракту и, как ожидается, не поедет с командой в Абу-Даби.
«Игроки должны заботиться о себе и своей семье. У меня в аналогичных ситуациях здесь происходило примерно то же самое.
Никого не виню. Не могу ничего сказать в адрес ребят, которые хотят позаботиться о себе. Это правильный ход. Я бы тоже так поступил, окажись на его месте», – признался многолетний лидер «Филадельфии».
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Philadelphia Inquirer
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости