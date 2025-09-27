Дэрил Мори не стал называть дату возвращения Эмбиида: «Все будет зависеть от мнения врачей»

Точная дата возвращения в строй Джоэла Эмбиида пока неизвестна.

Генеральный менеджер «Филадельфии» Дэрил Мори отказался называть сроки, подчеркнув, что клуб будет следовать рекомендациям врачей.

«Все будет зависеть от мнения врачей. Мы не собираемся играть в эту игру с предсказаниями.

Советы врачей, слова Джоэла о его собственном состоянии – вот что решит исход в этом году», – заявил Мори.

В апреле центровой «Сиксерс» перенес операцию на колене. В прошлом сезоне он провел лишь 19 матчей.