Дэрил Мори не стал называть дату возвращения Эмбиида: «Все будет зависеть от мнения врачей»
Точная дата возвращения в строй Джоэла Эмбиида пока неизвестна.
Генеральный менеджер «Филадельфии» Дэрил Мори отказался называть сроки, подчеркнув, что клуб будет следовать рекомендациям врачей.
«Все будет зависеть от мнения врачей. Мы не собираемся играть в эту игру с предсказаниями.
Советы врачей, слова Джоэла о его собственном состоянии – вот что решит исход в этом году», – заявил Мори.
В апреле центровой «Сиксерс» перенес операцию на колене. В прошлом сезоне он провел лишь 19 матчей.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
