0

Дэрил Мори не стал называть дату возвращения Эмбиида: «Все будет зависеть от мнения врачей»

Точная дата возвращения в строй Джоэла Эмбиида пока неизвестна.

Генеральный менеджер «Филадельфии» Дэрил Мори отказался называть сроки, подчеркнув, что клуб будет следовать рекомендациям врачей.

«Все будет зависеть от мнения врачей. Мы не собираемся играть в эту игру с предсказаниями.

Советы врачей, слова Джоэла о его собственном состоянии – вот что решит исход в этом году», – заявил Мори.

В апреле центровой «Сиксерс» перенес операцию на колене. В прошлом сезоне он провел лишь 19 матчей.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2304 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
logoФиладельфия
травмы
logoДэрил Мори
logoНБА
logoДжоэл Эмбиид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид: «Будем ориентироваться на мои ощущения. Немного непредсказуемо, но можно работать»
6вчера, 15:11
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж ведут активную подготовку к сезону НБА
610 сентября, 05:30Видео
Стэйси Кинг о Поле Джордже: «Он больше увлечен подкастами, чем реальной игрой»
67 сентября, 20:37
Джоэл Эмбиид, скорее всего, пропустит начало тренировочного лагеря
85 августа, 17:55
Главные новости
Пол Джордж о своей роли: «Я все еще остаюсь тем Полом Джорджем, который был интересен «Филадельфии». Не сказал последнее слово»
8 минут назад
Тренер «Линкс» Шерил Рив обматерила фанатов после удаления
23 минуты назадВидео
Майкл Мэлоун о словах про ШГА как MVP: «Мой «Добро пожаловать на ТВ» момент – понял, что здесь все под микроскопом. Отношение к Йокичу осталось прежним, люблю его»
24 минуты назад
Нафиса Коллиер получила травму, главный тренер «Миннесоты» выбежала на площадку и заработала удаление
39 минут назадВидео
«Лейкерс» добавили к соглашению Редика еще 2 сезона, теперь контракт рассчитан до 2030 года (Чарания)
153 минуты назад
Обозреватель Тим Каваками о ситуации Куминги: «Удивлен, что запасной игрок вот так травит «Уорриорз»
сегодня, 04:57
Джей Джей Редик: «Могу потратить полтора часа на погружение в кроличью нору с ChatGPT»
6сегодня, 04:40
Брэндон Ингрэм полностью здоров и готов выступать за «Торонто» без распределения нагрузки
сегодня, 04:36
Женская НБА. 1/2 финала. 21+9+8 Томас помогли «Финиксу» обыграть «Миннесоту» и повести в серии (2-1), «Лас-Вегас» разобрался с «Индианой» (2-1)
3сегодня, 04:18
У Айзейи Кэнана диагностировали разрыв крестообразной связки
сегодня, 04:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» проиграл «Ле-Ману»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» обыграл «Эсенлер Эрокспор»
вчера, 18:10
Генменеджер фарм-клуба «Пеликанс» Адам Барнс стал помощником Троя Уивера
вчера, 17:50
«Лейкерс» подписали защитника Джаррона Камберлэнда и отчислили форварда Артура Калуму
2вчера, 15:30
Джереми Эванс продолжит карьеру в греческом «Миконосе»
вчера, 14:20
«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат
3вчера, 11:46
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
вчера, 07:33
«Портленд» подписал Алекса Риза
вчера, 06:10
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Айзейя Кэнан получил травму колена в матче Суперкубка с «Дубаем»
вчера, 05:34
Хуан Нуньес перенесет повторную операцию из-за воспалительной реакции в колене
25 сентября, 19:56