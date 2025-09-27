Фото
1

Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси предстали в черной форме «Филадельфии» времен Аллена Айверсона

Звезды «Сиксерс» облачились в легендарный комплект.

В новом сезоне «Филадельфия» вернет черную форму, которая ассоциируется у болельщиков с периодом выступлений за команду Аллена Айверсона.

В своих соцсетях «Сиксерс» поделились фотографиями Эмбиида и Макси в культовом комплекте.

Эта форма будет использоваться в 15 домашних матчах и в 6 выездных играх против команд, которые были соперниками «Сиксерс» в плей-офф сезона-2000/01 (финал того года является последним в истории клуба на данный момент).

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2355 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Филадельфии»
игровая форма
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА
logoТайриз Макси
logoФиладельфия
logoАллен Айверсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вашингтон» представил золотую форму, вдохновленную дизайном комплекта из конца 2000-х
523 сентября, 10:02Фото
«Оклахома» представила форму «City Edition» на сезон-2025/26
23 августа, 19:19Фото
«Буллз» вернули культовую черную форму времен Джордана. Та команда ее ненавидела и считала несчастливой
106 августа, 20:00
Главные новости
Карл-Энтони Таунс подколол Джейлена Брансона, отредактировав фотографию с медиа-дня
28 минут назадФото
Коби Уайт: «Помню, как меня звали вступить в банду. Баскетбол спас мне жизнь»
48 минут назад
Миикка Мууринен: «После этого сезона цель – поступить в университет, а затем выйти на драфт 2027 года»
сегодня, 08:04
Брайан Уиндхорст о Вембаньяме на 5-м месте в Топ-10 ESPN: «Нужно быть лидером очень конкурентоспособной команды, чтобы иметь такой статус»
4сегодня, 07:58
Джоэл Эмбиид оказался на 47-м месте в рейтинге ста лучших игроков НБА перед новым сезоном
3сегодня, 07:32
Джулиус Рэндл о последнем периоде в «Нью-Йорке»: «Самый темный момент моей жизни»
3сегодня, 07:21
Кевин О’Коннор: «У новых руководителей «Хорнетс» не будет колебаний по поводу расставания с Ламело Боллом, если проблемы продолжатся»
сегодня, 07:18
Келли Убре о выкрашенных в красный волосах: «Хотелось выплеснуть мой внутренний огонь наружу»
3сегодня, 07:02Фото
Скотти Пиппен: «Стиль игры Дончича привел его в финал, но я не уверен, что он сможет повторить это снова»
2сегодня, 06:50
Рик Карлайл: «Весь этот Netflix стал еще одной частью игры. Подкасты теперь тоже повсюду»
сегодня, 06:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Тофашем», «Бешикташ» примет «Тюрк Телеком» и другие матчи
3 минуты назад
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком», «Лимож» примет «Бурк» и другие матчи
15 минут назад
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» проиграл «Ле-Ману»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» обыграл «Эсенлер Эрокспор»
вчера, 18:10
Генменеджер фарм-клуба «Пеликанс» Адам Барнс стал помощником Троя Уивера
вчера, 17:50
«Лейкерс» подписали защитника Джаррона Камберлэнда и отчислили форварда Артура Калуму
2вчера, 15:30
Джереми Эванс продолжит карьеру в греческом «Миконосе»
вчера, 14:20
«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат
4вчера, 11:46
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
вчера, 07:33
«Портленд» подписал Алекса Риза
вчера, 06:10