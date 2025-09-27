Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси предстали в черной форме «Филадельфии» времен Аллена Айверсона

Звезды «Сиксерс» облачились в легендарный комплект.

В новом сезоне «Филадельфия » вернет черную форму, которая ассоциируется у болельщиков с периодом выступлений за команду Аллена Айверсона .

В своих соцсетях «Сиксерс» поделились фотографиями Эмбиида и Макси в культовом комплекте.

Эта форма будет использоваться в 15 домашних матчах и в 6 выездных играх против команд, которые были соперниками «Сиксерс» в плей-офф сезона-2000/01 (финал того года является последним в истории клуба на данный момент).