3

Джоэл Эмбиид оказался на 47-м месте в рейтинге ста лучших игроков НБА перед новым сезоном

Джоэл Эмбиид занял неожиданное место в новом рейтинге ESPN.

Эксперты канала поставили центрового «Сиксерс» на 47-е место в Топ-100 игроков НБА прямо сейчас.

«Практически невозможно оценить Эмбиида после того, как недавний MVP НБА принял участие всего 19 матчах прошлого сезона. Если он вернется и будет здоров, то это игрок уровня Топ-10, как это было по ходу нескольких сезонов до 24/25. Но это очень большое «если», особенно учитывая, как прошли последние полтора года в Филадельфии», – написал обозреватель Тим Бонтемпс.

В прошлом сезоне самый ценный игрок НБА 2023 года из-за проблем со здоровьем отыграл в 19 матчах.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2355 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoФиладельфия
рейтинги
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА
ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэрил Мори не стал называть дату возвращения Эмбиида: «Все будет зависеть от мнения врачей»
2сегодня, 04:25
Джоэл Эмбиид: «Помогу Эджкомбу, Маккейну и другой молодежи избежать моих ошибок»
3вчера, 15:59
Джоэл Эмбиид: «Будем ориентироваться на мои ощущения. Немного непредсказуемо, но можно работать»
6вчера, 15:11
Главные новости
Карл-Энтони Таунс подколол Джейлена Брансона, отредактировав фотографию с медиа-дня
28 минут назадФото
Коби Уайт: «Помню, как меня звали вступить в банду. Баскетбол спас мне жизнь»
48 минут назад
Миикка Мууринен: «После этого сезона цель – поступить в университет, а затем выйти на драфт 2027 года»
сегодня, 08:04
Брайан Уиндхорст о Вембаньяме на 5-м месте в Топ-10 ESPN: «Нужно быть лидером очень конкурентоспособной команды, чтобы иметь такой статус»
4сегодня, 07:58
Джулиус Рэндл о последнем периоде в «Нью-Йорке»: «Самый темный момент моей жизни»
3сегодня, 07:21
Кевин О’Коннор: «У новых руководителей «Хорнетс» не будет колебаний по поводу расставания с Ламело Боллом, если проблемы продолжатся»
1сегодня, 07:18
Келли Убре о выкрашенных в красный волосах: «Хотелось выплеснуть мой внутренний огонь наружу»
3сегодня, 07:02Фото
Скотти Пиппен: «Стиль игры Дончича привел его в финал, но я не уверен, что он сможет повторить это снова»
2сегодня, 06:50
Рик Карлайл: «Весь этот Netflix стал еще одной частью игры. Подкасты теперь тоже повсюду»
сегодня, 06:50
Адам Сильвер видит европейские команды в плей-офф НБА: «Для нашей лиги это вполне осуществимо с точки зрения логистики»
3сегодня, 06:38
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Тофашем», «Бешикташ» примет «Тюрк Телеком» и другие матчи
3 минуты назад
Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком», «Лимож» примет «Бурк» и другие матчи
15 минут назад
Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси предстали в черной форме «Филадельфии» времен Аллена Айверсона
1сегодня, 07:44Фото
Чемпионат Франции. Первый тур. «Дижон» проиграл «Ле-Ману»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. Первый тур. «Анадолу Эфес» обыграл «Эсенлер Эрокспор»
вчера, 18:10
Генменеджер фарм-клуба «Пеликанс» Адам Барнс стал помощником Троя Уивера
вчера, 17:50
«Лейкерс» подписали защитника Джаррона Камберлэнда и отчислили форварда Артура Калуму
2вчера, 15:30
Джереми Эванс продолжит карьеру в греческом «Миконосе»
вчера, 14:20
«Милан» предлагал разделить Евролигу на две конференции, но большинство выступило за старый формат
4вчера, 11:46
Франк Ниликина перейдет в «Олимпиакос», «Партизан» получит компенсацию
вчера, 07:33