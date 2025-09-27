Джоэл Эмбиид оказался на 47-м месте в рейтинге ста лучших игроков НБА перед новым сезоном
Джоэл Эмбиид занял неожиданное место в новом рейтинге ESPN.
Эксперты канала поставили центрового «Сиксерс» на 47-е место в Топ-100 игроков НБА прямо сейчас.
«Практически невозможно оценить Эмбиида после того, как недавний MVP НБА принял участие всего 19 матчах прошлого сезона. Если он вернется и будет здоров, то это игрок уровня Топ-10, как это было по ходу нескольких сезонов до 24/25. Но это очень большое «если», особенно учитывая, как прошли последние полтора года в Филадельфии», – написал обозреватель Тим Бонтемпс.
В прошлом сезоне самый ценный игрок НБА 2023 года из-за проблем со здоровьем отыграл в 19 матчах.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
