Джоэл Эмбиид: «Помогу Эджкомбу, Маккейну и другой молодежи избежать моих ошибок»

Джоэл Эмбиид описал отношение к молодым игрокам «Филадельфии».

«Как только мы выбрали Ви Джей Эджкомба (3-й номер), сразу знал, что он мне понравится. Его биография напоминает мою. Родом из другой страны, трудное детство, отличный парень.

Здорово общаться с ним, стараюсь ему помогать. На данном этапе карьеры у меня есть центральная игровая роль, но я также могу помогать нашей молодежи. Эджкомбу, Джареду Маккейну, другим парням. Хочу показать им правильный путь, как избежать моих ошибок», – поделился Эмбиид.

Разыгрывающий Тайриз Макси провел много времени с новичком команды.

«Он любит тренироваться. Похож на Джареда Маккейна. Эти двое – отличный фундамент для нашей командной культуры, которую мы пытаемся построить.

У Эджкомба совсем другая ситуация, чем была у меня. Я играл без мяча. А он будет иногда начинать атаки со мной на площадке», – поделился Макси.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кайла Ньюбека
