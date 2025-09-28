Сын Стива Керра Ник официально вошел в тренерский штаб «Уорриорз»
В новом сезоне на скамейке «Голден Стэйт» будет два Керра.
Сын Стива Керра Ник официально вошел в тренерский штаб «Уорриорз».
32-летний Ник Керр последние два сезона был главным тренером «Санта-Крус Уорриорз», фарм-клуба «Голден Стэйт» в G-лиге.
Ник работает в организации с 2018 года, ранее специалист занимался развитием игроков и был видеокоординатором.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Пресс-служба «Уорриорз»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости