В новом сезоне на скамейке «Голден Стэйт» будет два Керра.

Сын Стива Керра Ник официально вошел в тренерский штаб «Уорриорз». 32-летний Ник Керр последние два сезона был главным тренером «Санта-Крус Уорриорз», фарм-клуба «Голден Стэйт » в G-лиге. Ник работает в организации с 2018 года, ранее специалист занимался развитием игроков и был видеокоординатором.