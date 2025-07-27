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Кендрик Перкинс: «Когда речь идет о парнях, которые могут вырасти в звезд, Стив Керр им только мешает. Почему?»

Телеэксперт считает, что главный тренер «Уорриорс» плохо работает с молодыми.

«Если у вас в команде есть такой парень, как Джонатан Куминга, которого я считаю одним из самых атлетичных игроков в лиге и невероятным талантом, то почему вы ему не доверяете и не поддерживаете его? 

Стеф вылетел с травмой в серии с «Миннесотой» – Куминга начал приносить по 23-24 очка в среднем. Он становится лучше с каждым сезоном в разных аспектах своей игры.

Стив Керр, на мой взгляд, с трудом позволяет молодым игрокам становиться великими. Понимаете? Единственный молодой, которого он, кажется, действительно поддерживает, – это Подземски. И у Подземски, скорее всего, будет долгая карьера ролевого игрока. Но когда речь идет о парнях, которые могут вырасти в звезд, Стив Керр им только мешает. Почему?», – задался вопросом Перкинс.

С момента драфта в 2021 году под 7-м номером Джонатан Куминга показывал потенциал, но так и не раскрылся полностью: в прошлом сезоне он в среднем набирал 15,3 очка, 4,6 подбора и 2,2 передачи за 24 минуты в игре.

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ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Road Trippin’
logoГолден Стэйт
logoБрэндин Подземски
logoНБА
logoДжонатан Куминга
logoКендрик Перкинс
logoСтив Керр
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