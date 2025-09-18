4

Стив Керр: «В команде порядка 2-3 драк каждый год, это нормально»

Стив Керр рассказал о спортивной культуре.

«Столкновения случаются. Обычно у нас 2-3 драки за год. Правила отличаются от обычных общественных норм. Нельзя просто так врезать кому-то в офисе. Но в баскетболе это возможно. И нормально», – заявил Керр.

Бывший баскетболист шутливо прокомментировал поставленный ему Майклом Джорданом во время игры за «Чикаго» фингал: «Надрал ему задницу. Бедняга. До сих пор немного неудобно».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Fullcourtpass
