Стив Керр: «В команде порядка 2-3 драк каждый год, это нормально»
Стив Керр рассказал о спортивной культуре.
«Столкновения случаются. Обычно у нас 2-3 драки за год. Правила отличаются от обычных общественных норм. Нельзя просто так врезать кому-то в офисе. Но в баскетболе это возможно. И нормально», – заявил Керр.
Бывший баскетболист шутливо прокомментировал поставленный ему Майклом Джорданом во время игры за «Чикаго» фингал: «Надрал ему задницу. Бедняга. До сих пор немного неудобно».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Fullcourtpass
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости