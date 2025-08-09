Стив Керр об игре США против Сербии: «Величайший матч, в котором я когда-либо участвовал»
Стив Керр назвал величайший матч, в котором он принимал участие.
«Игра против Сербии была лучшим баскетбольным матчем, в котором я когда-либо участвовал.
Нам повезло победить, но нам нужно было реализовать каждый момент, и наши ребята сделали это в концовке матча. Это было невероятно», – рассказал главный тренер «Голден Стэйт» и сборной США в подкасте Glue Guys.
США победили Сербию в полуфинале Олимпийских игр 2024 года – 95:91.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Glue Guys Podcast
