  • Стив Керр: «Каждый раз, когда мы ужинаем, Грегг Попович поднимает бокал и говорит: «За Тима Данкана»
Стив Керр: «Каждый раз, когда мы ужинаем, Грегг Попович поднимает бокал и говорит: «За Тима Данкана»

Тренер «Уорриорс» сравнил свои отношения с Карри с дуэтом Поповича и Данкана.

«Я прекрасно понимаю, что причина, по которой я все еще здесь, – это Стеф Карри.

Я не пытаюсь скромничать, просто говорю правду. Грегг Попович – один из моих лучших друзей и наставников – каждый раз, когда мы ужинаем, поднимает бокал и говорит: «За Тима Данкана».

И все поднимают тост за Тима. Мне это нравится, потому что это искренне: он дает понять, что единственная причина, по которой я — и все мы — здесь, это то, что нам повезло в лотерее, и мы получили Тима Данкана. Другим не повезло. То же самое я чувствую по отношению к Стефу», – объяснил Керр.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Glue Guys
