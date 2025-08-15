Стив Керр: «Каждый раз, когда мы ужинаем, Грегг Попович поднимает бокал и говорит: «За Тима Данкана»
Тренер «Уорриорс» сравнил свои отношения с Карри с дуэтом Поповича и Данкана.
«Я прекрасно понимаю, что причина, по которой я все еще здесь, – это Стеф Карри.
Я не пытаюсь скромничать, просто говорю правду. Грегг Попович – один из моих лучших друзей и наставников – каждый раз, когда мы ужинаем, поднимает бокал и говорит: «За Тима Данкана».
И все поднимают тост за Тима. Мне это нравится, потому что это искренне: он дает понять, что единственная причина, по которой я — и все мы — здесь, это то, что нам повезло в лотерее, и мы получили Тима Данкана. Другим не повезло. То же самое я чувствую по отношению к Стефу», – объяснил Керр.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Glue Guys
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости