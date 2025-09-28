Новый владелец «Бостона» Чисхолм: «Хочется поднять как можно больше баннеров. Я сделаю все для клуба»
Новый владелец «Бостона» дал понять, что настроен на борьбу за высокие места.
По словам Билла Чисхолма, он намерен всячески вкладываться в создание чемпионской команды.
«Давайте сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат и поднять баннер. Хочется поднять как можно больше баннеров.
Я сделаю все, чего бы это ни стоило, все, что «Селтикс» только потребуется от меня», – заявил Чисхолм.
По словам руководителей «Бостона», обмен Кристапса Порзингиса и Дрю Холидэй в межсезонье-2025 был неизбежным шагом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: AP News
