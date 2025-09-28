Новый владелец «Бостона» Чисхолм: «Хочется поднять как можно больше баннеров. Я сделаю все для клуба»

Новый владелец «Бостона» дал понять, что настроен на борьбу за высокие места.

По словам Билла Чисхолма, он намерен всячески вкладываться в создание чемпионской команды.

«Давайте сделаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат и поднять баннер. Хочется поднять как можно больше баннеров.

Я сделаю все, чего бы это ни стоило, все, что «Селтикс» только потребуется от меня», – заявил Чисхолм.

По словам руководителей «Бостона », обмен Кристапса Порзингиса и Дрю Холидэй в межсезонье-2025 был неизбежным шагом.