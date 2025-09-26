Тим Леглер о травме Фреда Ванвлита: «Смотрю на пример «Селтикс». Их атаки инициировали форварды»
Тим Леглер порассуждал о проблеме «Хьюстона».
Аналитик ESPN не видит критической необходимости в замене травмированного разыгрывающего Фреда Ванвлита.
«Смотрю на пример «Селтикс». Дрю Холидэй и Дерек Уайт никогда не были классическими разыгрывающими. Но они хорошие игроки. Большей частью их атаки инициировали Джейлен Браун и Джейсон Тейтум. С «айзо» или заслонов. Они форварды.
Через них шло нападение. «Хьюстон» также может положиться на умения Алперена Шенгюна и Кевина Дюрэнта. Возможно, этого окажется достаточно, и их защитники будут больше бросать с получения, растягивать пространство и совершать больше попыток с игры», – заключил Леглер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, ALL NBA Podcast
