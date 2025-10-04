Эргин Атаман: «Панатинаикос» сейчас хуже, чем в последние 2 года»

Эргин Атаман недоволен своей командой.

«Панатинаикос » начал сезон с результатом 1-1, уступив «Барселоне» у себя дома (96:103).

«Они были лучше нас. Все видят, что мы сейчас не выглядим лучшей командой Европы. Над многим надо работать, мы не готовы на 100%. С такой игрой не то что в «Финал четырех», в плей-офф будет не пройти.

Мы хуже, чем в последние 2 года.

Мы подарили уверенность команде, которая играла в гостях. Были мягкими. Нас наказали за ужасную защиту», – заключил главный тренер.