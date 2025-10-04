  • Спортс
0

Владислав Коновалов: «Потеряли ритм, дали разбросаться Беслачу, который все попал, оказались догоняющими. На погоню уже не хватило сил»

Владислав Коновалов объяснил поражение от «Автодора».

«Самара» уступила в гостях – 76:84.

«Мы прилично начали первую половину. Был хороший рисунок, движение мяча, скорость, защита... Но мы реалисты: на все сорок минут при нашей короткой скамейке нас пока не хватает. Плюс травма Походяева: потерять еще одного игрока основной ротации оказалось для нас сложным.

Да, молодые игроки, которые вышли, старались, но им еще не хватает опыта, чтобы сыграть собраннее и ответственнее, в первую очередь в защите. Мы потеряли ритм, дали разбросаться Беслачу, который все попал (19 очков, 3 из 7 из-за дуги). И оказались догоняющими. Череда ошибок, промахи – это нас отбросило в счете. А на погоню уже не хватило сил. Я благодарен нашим болельщикам, которые проделали большой путь, чтобы быть рядом с командой. Мы играем для них», – заключил главный тренер.

