Джейсон Тейтум о травме ахилла: «Было такое ощущение, что меня предали»

Джейсон Тейтум рассказал о том, как справляется после тяжелой травмы.

Лидер «Селтикс» восстанавливается после разрыва ахилла.

«Сначала я был очень расстроен, просто опустошен. Мне казалось, что это несправедливо. Я ведь все делаю правильно, выполняю все, что от меня требуют, выкладываюсь на все 110 процентов. Я был честен с баскетболом с самого детства, никак не жульничал. Поэтому было такое ощущение, что меня предали. Это было несправедливо, я этого не заслужил. Но в какой-то момент смиряешься.

Ну а сейчас самое сложное, потому что в понедельник – день общения с прессой, а во вторник – тренировка. И вот приходит это понимание, что я не смогу тренироваться и играть, когда начнется сезон, и это очень тяжело переживается.

Восстановление – долгий процесс. Сначала чувствуешь себя не в своей тарелке, потому что не двигаешься. На тебе шина, на тебе ботинок, потом костыли, ходунки и это сиденье для душа. Трудно почувствовать себя собой. Как только избавился от ботинка, снова начал чувствовать себя нормально: надеваешь обувь, начинаешь тренироваться, снова можешь выезжать, путешествовать и начинаешь чувствовать себя лучше. Начинаешь чувствовать себя собой», – рассказал форвард «Бостона».

