Шэй Гилджес-Александер: «Все мои кумиры брали титул несколько раз. Впереди много работы»
Шэй Гилджес-Александер прокомментировал свои задачи.
Разыгрывающий «Тандер» привел команду к чемпионству в прошлом сезоне и взял награды MVP регулярного сезона и финала.
«Титул стал шагом в нужном направлении.
Все мои кумиры, парни, которых я изучал, добирались до этого уровня несколько раз. Так что впереди много работы.
Я играю в баскетбол не для того, чтобы выиграть один раз и расслабиться», – заявил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
