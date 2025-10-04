0

Шэй Гилджес-Александер: «Все мои кумиры брали титул несколько раз. Впереди много работы»

Шэй Гилджес-Александер прокомментировал свои задачи.

Разыгрывающий «Тандер» привел команду к чемпионству в прошлом сезоне и взял награды MVP регулярного сезона и финала.

«Титул стал шагом в нужном направлении.

Все мои кумиры, парни, которых я изучал, добирались до этого уровня несколько раз. Так что впереди много работы.

Я играю в баскетбол не для того, чтобы выиграть один раз и расслабиться», – заявил баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
Шэй Гилджес-Александер
Оклахома-Сити
НБА
