Фото
0

Дмитрий Халдеев присоединился к «Уралмашу»

Халдеев пополнил состав уральского клуба.

«Уралмаш» арендовал центрового Дмитрия Халдеева (26 лет, 210 см). Права на баскетболиста принадлежат «Автодору».

Выступая за саратовский клуб в прошлом розыгрыше Единой Лиги ВТБ, Халдеев набирал в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 15,5 минуты на паркете в 35 матчах. В сезоне-2020/21 центровой уже выступал за «Уралмаш».

Кто лучший американский игрок в НБА?2418 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Уралмаша»
logoУралмаш
Дмитрий Халдеев
logoЕдиная лига ВТБ
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ростислав Вергун: «16 потерь, каждый раз, когда намечался рывок, мы сами же его и «тушили»
вчера, 19:31
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» уступил МБА-МАИ после 15 смен лидера в матче
11вчера, 16:35
Ален Омич отказался от контракта с «Уралмашем»
вчера, 12:40
Главные новости
«Ему 62, а он все еще хорош». Виктор Вембаньяма рассказал об опыте работы с Хакимом Оладжувоном и Кевином Гарнеттом
13 минут назад
Деандре Эйтон о 2 бросках с игры: «Я здесь не ради статистики, а для того, чтобы выполнять любую задачу, которую «Лейкерс» мне поставят»
343 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Зенит» принимает УНИКС, «Самара» встретится с «Автодором»
7сегодня, 11:00Live
Егор Дёмин пропустит предсезонный матч против «Хапоэля Иерусалим»
сегодня, 10:08
Бронни Джеймс об 1 из 12 с игры: «Я не торопился, ничего не форсировал. Чувствую, что большинство мячей мог забить»
17сегодня, 08:02
Джейк Фишер: «В лиге ходят разговоры, что Джейсон Тейтум может вернуться в марте»
1сегодня, 07:21
«Голден Стэйт» следит за ситуацией Бэма Адебайо в «Майами»
19сегодня, 06:58
Кендрик Перкинс: «Расселл Уэстбрук должен быть в «Милуоки» прямо сейчас»
14сегодня, 06:32
«Сакраменто», «Финикс» и «Чикаго» по-прежнему заинтересованы в Джонатане Куминге
10сегодня, 06:13
Джулиан Стротер: «У «Денвера» лучшая стартовая пятерка в лиге»
6сегодня, 05:56
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК встретится с «Колоссосом», «Паниониос» примет «Перистери» и другие матчи
сегодня, 09:48
Адриатическая лига. «Студентски центар» сыграет с «Борац Чачаком»
сегодня, 09:32
Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Нанси», «Лимож» примет «Дижон» и другие матчи
сегодня, 09:24
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» сыграет с «Триестом»
сегодня, 09:15
НБА. Предсезонные матчи. «Денвер» сыграет с «Миннесотой», «Майами» встретится с «Орландо» и другие матчи
сегодня, 09:03
ACB. «Тенерифе» примет «Манресу», «Уникаха» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 08:44
Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Мерсином», «Тюрк Телеком» примет «Бахчешехир» и другие матчи
сегодня, 08:28
«Финикс» нанял опытного руководителя НБА Эда Стефански в качестве советника
сегодня, 07:47
Чемпионат Франции. «Булазак» проиграл «Шоле»
вчера, 20:40
Адриатическая лига. «Игокеа» победила ФМП, «Вена» обыграла «Илирию»
1вчера, 20:38