Дмитрий Халдеев присоединился к «Уралмашу»

Халдеев пополнил состав уральского клуба.

«Уралмаш » арендовал центрового Дмитрия Халдеева (26 лет, 210 см). Права на баскетболиста принадлежат «Автодору».

Выступая за саратовский клуб в прошлом розыгрыше Единой Лиги ВТБ , Халдеев набирал в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 15,5 минуты на паркете в 35 матчах. В сезоне-2020/21 центровой уже выступал за «Уралмаш».