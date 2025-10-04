Дмитрий Халдеев присоединился к «Уралмашу»
Халдеев пополнил состав уральского клуба.
«Уралмаш» арендовал центрового Дмитрия Халдеева (26 лет, 210 см). Права на баскетболиста принадлежат «Автодору».
Выступая за саратовский клуб в прошлом розыгрыше Единой Лиги ВТБ, Халдеев набирал в среднем 5,9 очка и 3,1 подбора за 15,5 минуты на паркете в 35 матчах. В сезоне-2020/21 центровой уже выступал за «Уралмаш».
Кто лучший американский игрок в НБА?2418 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Уралмаша»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости