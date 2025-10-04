Фото
1

Матчи Джоэла Эмбиида в пересчете на его зарплату были самыми дорогими в НБА в сезоне-2024/25

Джоэл Эмбиид зарабатывал больше всех в пересчете на проведенные встречи.

Центровой «Филадельфии» провел всего 19 матчей в «регулярке»-2024/25. С учетом его зарплаты, каждый выход Эмбиида на площадку стоил более 2,7 миллиона долларов.

В Топ-3 попали Джеймс Уайзмен, порвавший ахиллово сухожилие в первой четверти первого матча за «Индиану», и Де’Энтони Мелтон, признавший, что «сам бы себя обменял» из «Уорриорз» после 6 матчей и разрыва крестообразной связки.

Кто лучший американский игрок в НБА?2609 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA University
logoДе’Энтони Мелтон
logoДжоэл Эмбиид
logoИндиана
logoДжеймс Уайзмен
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Худой Зайон, Браун как звезда, Смарт в «Лейкерс». Самые интересные игроки НБА в новом сезоне
91 октября, 12:34
НБА выложила расписание, «Тандер», «Уорриорз», «Лейкерс» и «Никс» получили по 34 матча на национальном телевидении
33 сентября, 06:10
Тайриз Халибертон: «Джоэл Эмбиид искренне беспокоился обо мне»
28 августа, 05:40
Главные новости
Эргин Атаман: «Панатинаикос» сейчас хуже, чем в последние 2 года»
2 минуты назад
Купер Флэгг об адаптации в «Далласе»: «Много нового, но чувствую себя комфортно. Хороший город, отличная еда»
27 минут назад
Никола Миротич стал MVP 2-го раунда Евролиги
37 минут назадФото
«Пока очень неожиданно». Кэмерон Джонсон привыкает к розыгрышу Николы Йокича
53 минуты назад
Джабари Смит – четвертый определившийся игрок стартовой пятерки «Хьюстона»
3сегодня, 18:35
«Твоя дочь орала на меня громче». Бабушка Остина Ривза хотела отругать Джей Джей Редика
1сегодня, 18:22
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» снова проиграла «Никс», «Денвер» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
7сегодня, 18:10Live
Яннису Адетокумбо потребуется еще 3 дня для перехода к командным тренировкам
сегодня, 17:53
Кендрик Перкинс: «3-4 года назад закончились отношения с Уэстбруком, когда я говорил, что он может вылететь из лиги»
9сегодня, 17:45
Девин Букер: «Приятно увидеть, как наработки тренировочного лагеря транслируются на матч против другой команды»
1сегодня, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. АЕК справился с «Колоссосом», «Паниониос» примет «Перистери» и другие результаты
17 минут назад
ACB. «Тенерифе» примет «Манресу», «Уникаха» разгромила «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 18:05
Чемпионат Турции. «Бешикташ» победил «Мерсин», «Тюрк Телеком» уступил «Бахчешехиру»
сегодня, 18:05
Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Нанси», «Лимож» победил «Дижон» и другие матчи
сегодня, 18:03
Адриатическая лига. «Борац Чачак» победил «Студентски центар»
сегодня, 18:00
Миленко Богичевич: «Нам удалось найти игроков, обладающих волевыми качествами и бойцовским духом»
сегодня, 16:55
Владислав Коновалов: «Потеряли ритм, дали разбросаться Беслачу, который все попал, оказались догоняющими. На погоню уже не хватило сил»
сегодня, 16:44
Форвард «Милана» Шейвон Шилдс избежал серьезной травмы и может сыграть в матче Евролиги против «Монако»
сегодня, 14:43
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» сыграет с «Триестом»
сегодня, 12:24
Дмитрий Халдеев присоединился к «Уралмашу»
сегодня, 11:07Фото