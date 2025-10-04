Матчи Джоэла Эмбиида в пересчете на его зарплату были самыми дорогими в НБА в сезоне-2024/25

Джоэл Эмбиид зарабатывал больше всех в пересчете на проведенные встречи.

Центровой «Филадельфии» провел всего 19 матчей в «регулярке»-2024/25. С учетом его зарплаты, каждый выход Эмбиида на площадку стоил более 2,7 миллиона долларов.

В Топ-3 попали Джеймс Уайзмен, порвавший ахиллово сухожилие в первой четверти первого матча за «Индиану», и Де’Энтони Мелтон, признавший, что «сам бы себя обменял» из «Уорриорз» после 6 матчей и разрыва крестообразной связки.