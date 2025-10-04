«Это была война». Пэйтон Притчард вышел с последней тренировки «Бостона» с порезом на шее

«Бостон» проводит жесткие сборы.

Защитник Пэйтон Притчард вышел на интервью с последней тренировки с порезом и окровавленной шеей.

«Очень контактные тренировки. Это была война. Жутко устал, но рад тому, как мы дошли до предела в подготовке к чемпионату.

«Оклахома» смогла взять титул, потому что ей разрешили хватать соперника, фолить, играть в полный контакт. НБА гораздо больше сейчас разрешает в плей-офф. Надо учиться преодолевать такое и отвечать самим. Мы работаем над этим. Все замечательно.

Надо не бояться фолить. Делать другие акценты. Раньше мы отрабатывали безопасные размены, аккуратную опеку, чтобы не давать идти на линию. Но все изменилось. НБА меняется, надо подстраиваться. Те принципы сработали, когда мы взяли титул, но в прошлом плей-офф уже не помогли. Надо развиваться», – заключил Притчард.