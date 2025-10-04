  • Спортс
Миленко Богичевич: «Нам удалось найти игроков, обладающих волевыми качествами и бойцовским духом»

Миленко Богичевич поздравил команду с первой победой.

«Автодор» обыграл «Самару» у себя дома. Саратовцы отпустили гостей вперед на 9 очков в 1-й четверти (20:29), но сумели переломить ход матча (84:76).

«Мне очень хочется поздравить игроков. Они настоящие герои в тех обстоятельствах, как мы тренируемся, и на фоне всех наших проблем с травмами. Мы ожидали тяжелой игры. С большим уважением относимся к тренеру «Самары» и команде гостей за то, как они играют.

По ходу предсезонной подготовки я неоднократно повторял, что мы использовали товарищеские матчи для построения характера. Сегодня команда его проявила. Как и в прошлом сезоне, нам удалось найти игроков, обладающих волевыми качествами и бойцовским духом.

Нужно продолжать в том же духе. Первый матч на домашней площадке всегда накладывает дополнительную ответственность и давление. Так что я очень рад победе», – заявил главный тренер.

«Мы начали игру без энергии и позволили «Самаре» набрать много легких очков. Очень сложно противостоять команде, когда угроза исходит от каждого. Первые 20 минут не выполняли то, о чем говорили перед матчем.

Во второй половине все было по-другому. Мы начали защищаться и сразу же забивать. Допускали ошибки, но думаю, что это нормально для данного периода. Мы все еще сыгрываемся и узнаем друг друга. Проявили характер и добились победы, а это самое главное», – поделился лидер команды по результативности форвард Душан Беслач (19 очков).

