Форвард «Милана» Шейвон Шилдс избежал серьезной травмы и может сыграть в матче Евролиги против «Монако»
Шейвон Шилдс должен вернуться в состав «Милана».
31-летний форвард повредил паховые мышцы, его состояние вызывало опасение у клуба. Травма оказалась не такой серьезной, Шилдс должен вернуться в состав в ближайшие дни.
Сообщается, что он может сыграть в 3-м раунде Евролиги против «Монако».
Шилдс отыграл 28 матчей в турнире в прошлом сезоне, набирая 12 очокв, 3,6 подбора и 2,6 передачи за 27,5 минуты в среднем.
Кто лучший американский игрок в НБА?2502 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Eurodevotion
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости