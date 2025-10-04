Форвард «Милана» Шейвон Шилдс избежал серьезной травмы и может сыграть в матче Евролиги против «Монако»

Шейвон Шилдс должен вернуться в состав «Милана».

31-летний форвард повредил паховые мышцы, его состояние вызывало опасение у клуба. Травма оказалась не такой серьезной, Шилдс должен вернуться в состав в ближайшие дни.

Сообщается, что он может сыграть в 3-м раунде Евролиги против «Монако».

Шилдс отыграл 28 матчей в турнире в прошлом сезоне, набирая 12 очокв, 3,6 подбора и 2,6 передачи за 27,5 минуты в среднем.