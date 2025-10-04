  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Форвард «Милана» Шейвон Шилдс избежал серьезной травмы и может сыграть в матче Евролиги против «Монако»
0

Форвард «Милана» Шейвон Шилдс избежал серьезной травмы и может сыграть в матче Евролиги против «Монако»

Шейвон Шилдс должен вернуться в состав «Милана».

31-летний форвард повредил паховые мышцы, его состояние вызывало опасение у клуба. Травма оказалась не такой серьезной, Шилдс должен вернуться в состав в ближайшие дни.

Сообщается, что он может сыграть в 3-м раунде Евролиги против «Монако».

Шилдс отыграл 28 матчей в турнире в прошлом сезоне, набирая 12 очокв, 3,6 подбора и 2,6 передачи за 27,5 минуты в среднем.

Кто лучший американский игрок в НБА?2502 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Eurodevotion
Шейвон Шилдс
травмы
logoМилан
logoчемпионат Италии
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Единая лига ВТБ. 44 очка Брайса и Бингэма на двоих помогли УНИКСу разгромить «Зенит», «Самара» уступила «Автодору»
322 минуты назад
Дмитрий Кулагин: «Знаем, как важно обыграть команду из «большой четверки». Это может стать решающим фактором в конце сезона»
3 минуты назад
Александер Секулич: «Главное, что мне не понравилось, – мы сдались в 4-й четверти»
13 минут назад
Защитник «Майами» Дрю Смит вернется на площадку после разрыва ахиллова сухожилия
22 минуты назад
Ник Нерс: «На ранней стадии выделяется Доминик Барлоу»
43 минуты назад
«Полагаю, увидим». Девин Букер не смог ответить на вопрос о возможном вкладе Деандре Эйтона в игру «Лейкерс»
57 минут назадВидео
Ивица Зубац: «Сейчас в еще лучшей форме, чем в прошлом году»
2сегодня, 13:55
Тайрон Лю: «В прошлом сезоне приходилось в каждый сложный момент возвращать Зубаца в игру. Слишком много минут»
сегодня, 13:45
Лука Дончич примет участие в предсезонных матчах «с какого-то момента», Макси Клебер вернется в состав «Лейкерс» в ближайшее время
сегодня, 13:35
Карл-Энтони Таунс: «Иногда в разговоре всплывает «Миннесота», и ничего... Чувствую себя частью «Никс»
сегодня, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» сыграет с «Триестом»
сегодня, 12:24
Чемпионат Греции. АЕК встретится с «Колоссосом», «Паниониос» примет «Перистери» и другие матчи
сегодня, 12:24
Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Мерсином», «Тюрк Телеком» примет «Бахчешехир» и другие матчи
сегодня, 12:24
ACB. «Тенерифе» примет «Манресу», «Уникаха» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 12:24
Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Нанси», «Лимож» примет «Дижон» и другие матчи
сегодня, 12:24
Адриатическая лига. «Студентски центар» сыграет с «Борац Чачаком»
сегодня, 12:24
Дмитрий Халдеев присоединился к «Уралмашу»
сегодня, 11:07Фото
«Финикс» нанял опытного руководителя НБА Эда Стефански в качестве советника
сегодня, 07:47
Чемпионат Франции. «Булазак» проиграл «Шоле»
вчера, 20:40
Адриатическая лига. «Игокеа» победила ФМП, «Вена» обыграла «Илирию»
1вчера, 20:38