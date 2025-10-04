Джо Маззулла: «Лига стала более контактной. Это ей на пользу, надо наращивать наш атлетизм»

Джо Маззулла очертил изменения в подготовке «Селтикс».

«В середине прошлого сезона лига внесла изменения, и игра стала значительно более контактной. Это пойдет лиге на пользу, нам просто надо адаптироваться.

Игра сейчас на хорошей стадии в плане судейства. Нам надо наращивать атлетизм, как в «регулярке», так и в плей-офф.

Уровень контакта зависит от ситуации. От четверти, счета, бонусного времени. В каком ты положении. Куча факторов. Но нам надо выработать соответствующий образ мышления, готовность к плотной игре. Если фолы могут помочь, все нормально. Если они бесполезны, надо подстраиваться», – порассуждал о состоянии лиги и тренировочном лагере главный тренер «Бостона».